Woidke gegen Bauernregeln-Kampagne

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (beide SPD) aufgefordert, ihre umstrittene Bauernregeln-Kampagne einzustellen. Eine Kampagne, in denen die Hauptbetroffenen pauschal auf die Anklagebank gesetzt werden, könne nicht zum Ziel führen, schrieb Woidke in einem Brief an Hendricks, der der dpa am Mittwoch in Potsdam vorlag.

Notwendig seien Dialog statt Ausgrenzung. Dialog beginne aber nicht mit plakativen Losungen. «Wer Kontakt mit den Bäuerinnen und Bauern sucht, wird diesen kaum mit Plakaten am Ku'damm in Berlin, sondern eher in Kuhdorf in der Prignitz finden», sagte Woidke. Als Ort für eine Debatte über Schweinehaltung schlug er die Gemeinde Sauen im Kreis Oder-Spree vor - die kürzlich im Bundeswettbewerb «Lebendige Dörfer» ausgezeichnet worden sei.

Die Kampagne mit Reimen wie etwa «Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein» war zuvor bereits bei den Bauernverbänden auf scharfe Kritik gestoßen. Bayerns Regierungschef Horst Seehofer (CSU) forderte von Hendricks eine Entschuldigung, der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) verlangte sogar den Rücktritt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 8. Februar 2017 15:40 Uhr

