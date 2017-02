Kita im Spreewald wegen Brandgeruchs evakuiert

Wegen Brandgeruchs ist eine Kindertagesstätte in Burg (Spree-Neiße) zeitweise evakuiert worden. Am Mittwochvormittag befanden sich 109 Kinder und 20 Erzieher in der Einrichtung, wie die Polizei mitteilte. Erzieher hatten Brandgeruch wahrgenommen, die Feuerwehr stellte aber kein Feuer fest. Vermutlich handelte es sich um einen versteckten Kabelbrand in einer Zwischendecke, wie es weiter hieß. Zur Unterstützung sei eine Elektrofirma gerufen worden. Später konnten die Kinder und die Erzieher wieder in das Gebäude zurück.

Letzte Änderung: Mittwoch, 8. Februar 2017 15:00 Uhr

Quelle: dpa

