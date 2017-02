dpa

Ausgaben der Preußenstiftung steigen auf 331 Millionen Euro

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz kann in diesem Jahr 331 Millionen Euro ausgeben - gut 40 Millionen mehr als 2016. Wie Stiftungspräsident Hermann Parzinger am Mittwoch berichtete, haben der Bund und das Land Berlin ihre Mittel erhöht, damit könne wieder mehr Geld in die Programmarbeit fließen. Allein auf die Betriebskosten entfallen 195 Millionen Euro. Rund 124 Millionen davon kommen vom Bund, gut 41 Millionen von den Bundesländern. Der Rest stammt aus eigenen Einnahmen und Drittmitteln. Die Preußenstiftung ist eine der weltweit größten Kultureinrichtungen. Sie ist unter anderem für die Museumsinsel und die anderen staatlichen Museen in Berlin verantwortlich.

