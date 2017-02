dpa

Eiseskälte: Schlafplätze der Singschwäne zugefroren

Die seit Wochen anhaltende Eiseskälte macht Singschwänen im Nationalpark Unteres Odertal zu schaffen. Die Schlafplätze der Tiere in der Auenlandschaft seien zugefroren, Hunderte Singschwäne seien deshalb in Richtung Elbe weitergezogen, sagte Nationalpark-Chef Dirk Treichel am Mittwoch. «Unsere Singschwantage am Wochenende sind aber nicht in Gefahr. Wir haben aktuell noch 200 Tiere», erklärte er.

Von der Voegelgrippe sind die Schwäne im Nationalpark allem Anschein nach verschont geblieben: «Bislang haben wir bei unseren Streifzügen keine toten Singschwäne entdeckt», erklärte Treichel.

Singschwäne sind etwas kleiner als Höckerschwäne und haben einen gelben Schnabel. Schon im Herbst verlassen sie ihre Brutgebiete im Baltikum, in Polen und Russland und lassen sich beispielsweise im Unteren Odertal nieder.

Letzte Änderung: Mittwoch, 8. Februar 2017 12:30 Uhr

