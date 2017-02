dpa

Jugendliche rauben Geld und Mützen: Schläge und Tritte

Eine siebenköpfige Jugendgruppe hat im Berliner Stadtteil Marzahn mehrere andere Jugendliche beraubt. Mit einem vorgehaltenem Messer sowie mit Schlägen und Tritten erbeuteten die Angreifer am Dienstagabend Geld und zwei Baseball-Mützen. Tatort war ein Einkaufszentrum an der Marzahner Promenade. Die Täter entkamen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 17-Jähriger musste mit einer Knieverletzung im Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes.

