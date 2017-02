dpa

Gedenkstätte Ravensbrück wird erweitert

Die KZ-Gedenkstätte Ravensbrück in Fürstenberg (Oberhavel) wird deutlich erweitert. Bis 2020 soll das etwa zehn Hektar große sogenannte Südgelände für die Gedenkstätte erschlossen werden. Es wurde bis kurz nach der Wende von der sowjetischen Armee als Tank- und Kohlelager genutzt. «Wir streben eine minimalistische Gestaltung des Geländes an, so dass die Spuren der unterschiedlichen Nutzungen erkennbar bleiben», sagte Gedenkstättenleiterin Insa Eschebach am Mittwoch.

Künftig sollen sich dort insbesondere Jugendliche in pädagogischen Projekten mit der Geschichte des ehemaligen NS-Konzentrationslagers befassen. Die Erweiterung kostet den Angaben zufolge 700 000 Euro.

Ravensbrück war das größte Frauenlager der Nationalsozialisten auf deutschem Gebiet. In den Jahren 1939 bis 1945 waren dort etwa 132 000 Frauen und Kinder sowie 20 000 Männer und 1000 weibliche Jugendliche aus mehr als 40 Nationen inhaftiert. Zehntausende wurden ermordet oder starben an Hunger, Krankheiten und durch medizinische Experimente. Das KZ wurde am 30. April 1945 von der Roten Armee befreit.

