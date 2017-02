Autofahrer übersieht Fußgängerin: Frau schwer verletzt

Ein Autofahrer hat in Berlin-Neukölln eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Der 33-Jährige hatte die 64-Jährige am Dienstagabend übersehen, als sie einen Platz überquerte, wie die Polizei mitteilte. Die Frau kam mit schweren Verletzungen an Kopf und Hüfte in ein Krankenhaus.

Letzte Änderung: Mittwoch, 8. Februar 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

