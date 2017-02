Zwei Fahrzeuge brennen in Berliner Hinterhof ab

In Berlin-Schöneberg haben in einem Hinterhof zwei Fahrzeuge Feuer gefangen. Der vordere Teil eines Transporters brannte dabei in der Nacht zum Mittwoch vollständig aus, teilte die Polizei mit. Ein daneben stehender Wagen der Luxusklasse wurde stark beschädigt. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Ein Brandkommissariat ermittelt.

