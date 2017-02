dpa

Warnstreik des Bodenpersonals an Berliner Flughäfen

Berlin (dpa) – Wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals müssen sich Fluggäste in Berlin heute auf Wartezeiten und Flugausfälle einstellen. An den Flughäfen Tegel und Schönefeld hat die Gewerkschaft Verdi rund 2000 Bodenservice-Mitarbeiter zwischen fünf und elf Uhr zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Grund sei ein Tarifkonflikt um bessere Bezahlung und Aufstiegsmöglichkeiten, sagte Verdi-Sprecher Andreas Splanemann am Dienstag. Zum Bodenservice zählen zum Beispiel Check-in und Gepäckabfertigung, aber auch das Einweisen und Betanken der Maschinen. Zuvor hatten die «Bild»-Zeitung und die «BZ» über den Warnstreik berichtet.

Air Berlin teilte am Dienstag mit, dass zwischen fünf und elf rund 60 Flüge von und nach Berlin ausfallen. Es könne auch noch zu weiteren Flug-Streichungen kommen. Zudem seien auch starke Einschränkungen bei der Gepäckabfertigung zu erwarten. Es werde empfohlen, möglichst nur mit Handgepäck zu reisen. Wertgegenstände - etwa Auto- und Haustürschlüssel, Schmuck, Laptops und Medikamente - sollten ausschließlich im Handgepäck transportiert werden.

