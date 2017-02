dpa

Erste Ausschnitte von «Babylon Berlin» werden vorgestellt

Das Team von «Babylon Berlin» stellt heute erste Ausschnitte aus der mit Spannung erwarteten Fernsehserie vor. Sie basiert auf den Krimis von Volker Kutscher, in denen Kommissar Rath in den 20er und 30er Jahren auf Verbrecherjagd geht. Zur Vorstellung in Berlin kommen auch die Hauptdarsteller Volker Bruch und Liv Lisa Fries sowie die Regisseure Tom Tykwer, Hendrik Handloegten und Achim von Borries. Die Ausstrahlung ist für dieses Jahr bei Sky und 2018 im Ersten geplant. Es ist die erste solche Zusammenarbeit eines öffentlichen-rechtlichen und eines Bezahlsenders.

