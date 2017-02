GSG 9 bekommt zweiten Standort: Ahrensfelde bei Berlin

Berühmt ist die GSG 9 seit der Geiselbefreiung in Mogadischu 1977. Die Spezialeinheit des Bundes ist für den Kampf gegen Terroristen und Schwerkriminelle zu Land und auf dem Wasser ausgebildet. Bisher saß die GSG 9 nur weit im Westen der Republik. Das ändert sich demnächst.

Berlin (dpa/bb) - Die Bundespolizei-Spezialeinheit GSG 9 soll einen zweiten Standort erhalten - in der Nähe von Berlin. Bisher befand sich das alleinige Hauptquartier der GSG 9 in St. Augustin bei Bonn. Künftig soll die Anti-Terror-Einheit auch im Osten Deutschland stationiert sein, wie der «Behörden Spiegel» am Dienstag berichtete. So wäre auch eine Anbindung an die Hubschrauberflotte der Bundespolizei in Ahrensfelde am nordöstlichen Stadtrand Berlins möglich. Das zuständige Bundesinnenministerium teilte mit, «dass der zusätzliche Standort der GSG 9 im Raum Berlin derzeit geprüft» werde.