Hertha will in Dortmund ins Viertelfinale

Hertha BSC will DFB-Pokal Gastgeber Borussia Dortmund überraschen und in die Runde der letzten acht Teams einziehen. «Wir werden nicht mauern», kündigte Trainer Pal Dardai für die Partie heute Abend beim BVB an. Offensivspieler Salomon Kalou (Rückenprobleme) und Abwehrmann Marvin Plattenhardt (zurück nach Infekt) konnten die Reise in den Ruhrpott mit antreten.

«Die Jungs sind bereit, die Stimmung passt. Wir werden den Kampf annehmen», versprach Dardai. Manager Michael Preetz hofft nach den Ausschreitungen Dortmunder Chaoten beim jüngsten Borussen-Spiel gegen RB Leipzig auf eine friedliche Stimmung: «Die Atmosphäre in Dortmund haben wir aus Berliner Sicht immer als sehr gut empfunden.»

Zuletzt hatte Hertha in Dortmund in der Bundesliga 1:1 gespielt. Das Pokal-Halbfinale im Vorjahr war im eigenen Stadion mit 0:3 verloren gegangen. «Jetzt ist ein neues Spiel. Dortmund ist der Favorit, aber wir werden unsere Chance suchen», erklärte Preetz zur Achtelfinal-Partie. «Wir haben nichts zu verlieren, Dortmund schon», ergänzte Trainer Dardai: «Wir sind eine disziplinierte Mannschaft, es gibt wenig Räume. Das gefällt Dortmund nicht so. Unser Teamgeist ist einzigartig.»

Mittwoch, 8. Februar 2017

