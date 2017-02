dpa

Hertha «ohne Druck» zum BVB

In der Liga stand Hertha in dieser Saison schon kurz vor einem Sieg beim BVB. Der soll nun im Pokal gelingen. Es gibt eine besondere Situation nach den Ausschreitungen Dortmunder Chaoten gegen Leipzig. Hertha-Manager Preetz appelliert: Der Sport soll im Fokus stehen.

Berlin (dpa) - Es wird eine Pokalpartie unter besonderer Beobachtung - und das über den sportlichen Bereich hinaus. Nur vier Tage nach dem Skandalspiel gegen Leipzig tritt der BVB erneut vor heimischer Kulisse an und empfängt die «Alte Dame». 4000 Berliner Fans sind dabei. Hertha rechnet sich für das Achtelfinale im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) durchaus etwas aus. «Wenn jeder Spieler gute Tagesform hat, haben wir dort eine schöne Chance», erklärte Pal Dardai. Der Berliner Trainer räumte am Dienstag aber zugleich ein: «Bisher haben wir das in diesem Jahr noch nicht hingekriegt.»

Hertha-Manager Michael Preetz appellierte an alle Beteiligten, nach den Ausschreitungen rund um das Spiel gegen RB Leipzig den Fußball wieder in den Mittelpunkt zu rücken. «Das ist scharf zu verurteilen, was am Samstagabend passiert ist. Aber wir reden ausdrücklich von einer ganz kleinen Gruppe, nicht von der überwiegenden Mehrheit», sagte Preetz. Dortmunder Chaoten waren mit Steinen, Flaschen und Dosen gegen Leipziger Fans und die Polizei vorgegangen ohne Rücksicht auf Kinder und Frauen. Sechs Zuschauer und vier Polizisten wurden verletzt. Auf der Südtribüne waren tief beleidigende Plakate gezeigt worden.

«Natürlich haben wir eine besondere Situation nach den unschönen Vorfällen am Wochenende in Dortmund. Es gibt eine hohe Sensibilität in diesem Thema, was Polizei, Ordnungskräfte und Fanbetreuung angeht auf beiden Seiten», erklärte Preetz. Die Liga sei sich einig, dass die Täter ermittelt und hart bestraft werden müssten. Am Mittwoch sollte aber «der Sport im Fokus stehen».

Der BVB sei jedes Jahr «vorgesehen für das Finale gegen Bayern. Aber wir sind eine unangenehme Mannschaft, das wollen wir zeigen», erklärte Dardai. Offensivspieler Salomon Kalou (Rückenprobleme) und Abwehrmann Marvin Plattenhardt (zurück nach Infekt) stehen im insgesamt 19-köpfigen Kader. Mitchell Weiser fehlt weiterhin. Unabhängig davon betonte der Hertha-Trainer: «Die Jungs sind bereit, die Stimmung passt. Wir werden den Kampf annehmen.»

Mit dem Bundesligaspiel im vergangenen Oktober (1:1 in Dortmund) und dem Pokal-Halbfinale gegen Dortmund im Vorjahr (0:3 in Berlin) will Dardai das aktuelle Spiel nicht vergleichen. «Das im letzten Jahr war eine andere Drucksituation, es ging um den Finaleinzug. Wir waren noch nicht so weit dafür. Jetzt gehen wir da hin ohne großen Druck.»

Dardai will einige frische Spieler wie Niklas Stark und Per Skjelbred bringen, die beim jüngsten 1:0 in der Liga gegen Ingolstadt gefehlt hatten. «Es ist ein normales Spiel. Wir sind noch weit weg vom Finale. Aber wenn du das hinkriegst, gibt es Selbstvertrauen für die Liga», betonte der Ungar.

Die jüngsten Begegnungen zwischen Hertha und Dortmund seien «immer eine faire Auseinandersetzung auf dem Rasen und den Rängen» gewesen, unterstrich Preetz. Das erwarte er auch dieses Mal, betonte der Hertha-Manager: «Das ist ein DFB-Pokalspiel, auf das wir uns freuen, auch wenn es ein besonders schwieriges ist.»

