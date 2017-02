High-Noon und Outlaws auf Busspur

Die Berliner Polizei hat sich in den Wilden Westen begeben - in einer Mitteilung zum Abschleppen parkender Autos auf Busspuren, die per Twitter und Facebook verbreitet wurde. Die Überschrift: «Wild West in Schöneberg County». «Es war erst kurz nach High-Noon auf der Hauptstraße, doch die Outlaws parkten hier einfach auf der exklusiven Pferdeomnibus- und Frachtwagenroute», hieß es.

Daher wurde die Polizei aktiv: «Bis zum Sonnenuntergang wurden 22 Kutschen verschleppt und 53 sonstige Strafzölle erhoben.» Die Polizei betonte: «Für das Abstellen der Kutsche auf einer Pferdeomnibus- und Frachtwagenroute werden bis zu 35 Goldmünzen fällig. Dazu kommen unzählige Nuggets für die Schlepperbande. Da muss so Mancher lange für schürfen.»

Stilechte Grüße zum Abschluss: «Ein freundliches «Katatunga, Katatunga!» vom Digitalen Telegrafen Team des Berliner Sheriff-Büros.»

