Berlin betreibt künftig eigene Flüchtlingsunterkünfte

Von Hamburg lernen: Berlin beschreitet bei der Unterbringung von Flüchtlingen neue Wege. Da kann Expertise von außen nicht schaden. Und die fand der Senat im Norden.

Berlin (dpa/bb) - Berlin will künftig in Eigenregie Flüchtlingsunterkünfte betreiben. Auf diese Weise soll das Land in die Lage versetzt werden, in Notsituationen schneller und flexibler reagieren zu können, sagten Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) und Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) am Dienstag in Berlin.

Geplant ist demnach in den kommenden Monaten der Aufbau einer landeseigenen Gesellschaft, die bis zu drei Unterkünfte für insgesamt bis zu 700 Menschen betreiben soll. Hilfe holt sich das Land dabei aus Hamburg: Etwa 30 Mitarbeiter des dortigen Eigenbetriebs Fördern & Wohnen sollen für rund sechs Monate in Berlin wirken, um das Vorhaben schnell umsetzen zu können.

«Wir wollen den freien Trägern keine Konkurrenz machen, sondern deren Angebote ergänzen», erläuterte Breitenbach. Das Land wolle so einen Beitrag leisten, die Unterbringung von Flüchtlingen möglichst rasch zu verbessern. «Noch gibt es viele prekäre Notunterkünfte», sagte die Senatorin.

«Der Betrieb sozialer Einrichtungen gehört zu den Kernkompetenzen des Sozialstaats», ergänzte Kollatz-Ahnen. Als Eigenbetrieb des Landes werde der neue Träger zügig handeln können. Um die neue Gesellschaft möglichst ohne Zeitverzug gründen zu können, soll sie nach den Worten des Senators auf bestehenden Strukturen des Landesbetriebs für Gebäudebewirtschaftung aufbauen.

In Berlin werden derzeit rund 45 000 Flüchtlinge betreut, etwa 15 000 von ihnen wohnen noch immer in Notunterkünften. Die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung bemüht sich seit Amtsantritt im Dezember, Betroffene so schnell wie möglich aus den Notunterkünften in Fertighaus- oder Containersiedlungen umzusiedeln.

Nach Stand von Januar sollen 32 Fertighausblocks und 23 Containersiedlungen entstehen. Bis etwa Ende März sollen die noch rund zehn verbliebenen Turnhallen geräumt sein, danach sollen die Flüchtlinge auch aus den Hangars im früheren Flughafen Tempelhof und aus dem Kongresszentrum ICC ausziehen.

In den kommenden Wochen entstehen auf dem ehemaligen Flughafengelände Tempelhof neue Unterkünfte. Rund 1100 Menschen sollen in den Wohncontainern am Rand der riesigen Freifläche vorübergehend ein Zuhause finden, wie das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten am Dienstag mitteilte. Neben Wohnungen werden auch Verwaltungs- und Seminarräume eingerichtet. Die Siedlung soll im Juli fertig sein und maximal bis Ende 2019 bestehen bleiben.

