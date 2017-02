dpa

Verkehrsministerin verärgert über Deutsche Bahn

Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) hat von der Deutschen Bahn angesichts der Ausfälle beim Prignitz-Express eine bessere Information der Fahrgäste verlangt. «Ich war sehr verärgert, dass das über Nacht gekommen ist», sagte Schneider am Dienstag in Potsdam. Sie habe in einem Gespräch mit der Bahn darauf gedrängt, dass die Situation jetzt verbessert werde. Das Land Brandenburg werde zudem nur für die Leistungen bezahlen, die auch erbracht würden. Die Bahn hatte zu Wochenbeginn auf Teilen der Bahnlinie RE 6 einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, weil die Dieselloks in die Werkstatt mussten. Derzeit sucht die Bahn nach einer besseren Ersatzlösung.

