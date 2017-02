dpa

Schauspiel Dortmund zum Berliner Theatertreffen eingeladen

Zum renommierten Berliner Theatertreffen ist in diesem Jahr auch eine Inszenierung aus Nordrhein-Westfalen eingeladen worden. Die Produktion «Die Borderline Prozession» des Dortmunder Schauspiels gehört nach Einschätzung der Jury zu den zehn bemerkenswertesten Aufführungen der Theatersaison im deutschsprachigen Raum. Intendant Kay Voges biete mit seiner Inszenierung «philosophisches Totaltheater», heißt es in der am Dienstag bekanntgegebenen Entscheidung. «Die Borderline Prozession» sei eine «Reflexion über den Terror der gleichzeitigen Ereignisse, die wir uns süchtig permanent medial zuführen».

Voges ist für seine provokativen Experimente im Theater bekannt. Für die «Borderline Prozession» hat er in einer ehemaligen Lagerhalle ein Haus mit zehn Zimmern, Dachterrasse, Pool, Garage und bewachter Außenfront aufgebaut. Die Zuschauer können ihre Perspektive frei wählen, während des Stückes zur gegenüberliegenden Bühne wechseln oder den Live-Mitschnitt einer fahrbaren Kamera auf einem Flachbildschirm in der Theaterbar verfolgen.

