Hertha bereit für Pokalfight in Dortmund

Pal Dardai will mit seiner Hertha «ganz ohne großen Druck» die Dortmunder Pokalfestung knacken. Der BVB sei jedes Jahr «vorgesehen für das Finale gegen Bayern. Aber wir sind eine unangenehme Mannschaft, das wollen wir zeigen», erklärte der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD/Sky) beim Borussia Dortmund.

Mit dem Bundesligaspiel im vergangenen Oktober (1:1 in Dortmund) und dem Pokal-Halbfinale gegen Dortmund im Vorjahr (0:3 in Berlin) will Dardai das aktuelle Spiel nicht vergleichen. «Das im letzten Jahr war eine andere Drucksituation, es ging um den Finaleinzug. Wir waren noch nicht so weit dafür. Jetzt gehen wir da hin ohne großen Druck.»