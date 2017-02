dpa

«Behörden Spiegel»: GSG 9 bekommt zweiten Standort

Die Bundespolizei-Spezialeinheit GSG 9 soll nach einem Bericht des «Behörden Spiegels» einen zweiten Standort erhalten - in der Nähe von Berlin. Bisher befand sich das alleinige Hauptquartier der GSG 9 in St. Augustin bei Bonn. Künftig soll die Anti-Terror-Einheit auch im Osten Deutschland stationiert sein, wie der «Behörden Spiegel» am Dienstag berichtete. So wäre auch eine Anbindung an die Hubschrauberflotte der Bundespolizei in Ahrensfelde am nordöstlichen Stadtrand Berlins möglich.

Auslöser für den Plan eines zweiten GSG 9-Standortes war laut dem Bericht der Zeitung für den öffentlichen Dienst der Amoklauf in München. Danach habe es entsprechende Diskussionen gegeben. Im Gespräch seien neben dem bisherigen Hauptquartier bei Bonn auch Berlin sowie Orte in Nord- und Süddeutschland gewesen. Übrig geblieben sei nur noch Berlin. Das zuständige Bundesinnenministerium äußerte sich am Dienstag zunächst noch nicht zu dem Thema, kündigte aber eine Stellungnahme an.

