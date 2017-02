dpa

Gauland: Fraktionsvorsitz bis zur Bundestagswahl behalten

Der Brandenburger AfD-Landeschef Alexander Gauland will seinen Fraktionsvorsitz im Landtag bis zur Bundestagswahl behalten. «Ich hatte nie vor, auf den Fraktionsvorsitz zu verzichten», sagte er am Dienstag mit Blick auf entsprechende Medienberichte. Bis zur Bundestagswahl sei es noch ein Dreivierteljahr. Bereits zuvor hatte Gauland erklärt, sein Landtagsmandat aufgeben zu wollen, sollte er wie erwartet in den Bundestag gewählt werden. «Die Frage nach dem Parteivorsitz werden wir im April auf dem Parteitag klären», sagte der AfD-Bundesvize zum Landesvorsitz.

Letzte Änderung: Dienstag, 7. Februar 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen