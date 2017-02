dpa

Wildvögel: Neue Fälle von Geflügelpest in Berlin

In Berlin haben sich Wildvögel in einer neuen Welle mit Geflügelpest infiziert. Allein in den vergangenen zwei Wochen seien elf neue Fälle der Vogelgrippe in den Bezirken Spandau, Treptow-Köpenick, Reinickendorf und Friedrichshain-Kreuzberg bestätigt worden, teilte die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Dienstag mit. Seit Beginn der Geflügelpest Anfang November 2016 haben sich 28 Wildvögel nachweislich mit dem Virus H5N8 infiziert und sind daran verendet. Insgesamt wurden 359 tote Wildvögel untersucht. Die Stallpflicht für Geflügel und Sperrbezirke bleibe wegen der Ansteckungsgefahr bestehen. Dort müssen Hunde als Vorsichtsmaßnahme an der Leine laufen, auch Katzen sollen nicht nach draußen.

