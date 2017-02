dpa

Berlinale erinnert an Schauspieler John Hurt

Die Berlinale will mit einer Sondervorstellung den kürzlich verstorbenen Schauspieler John Hurt würdigen. Hurt sei regelmäßig zu Gast bei der Berlinale und mit insgesamt zwölf Filmen im Festival vertreten gewesen. Ihm zu Ehren zeigen die Filmfestspiele am 17. Februar «An Englishman in New York» von Richard Laxton, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heißt. Der Brite war in legendären Filmen wie «Alien», «Der Elefantenmensch» und in der «Harry Potter»-Reihe zu sehen. Er starb im Januar im Alter von 77 Jahren.

