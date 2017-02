dpa

Tierschützer protestieren gegen Hühnermast in Sachsendorf

Tierschützer haben am Dienstag im Oderbruch in Golzow (Märkisch-Oderland) gegen eine geplante Hähnchenmast mit 73 390 Tieren protestiert. Die Landwirtschaft Golzow Betriebs GmbH der Odega-Gruppe will eine ehemalige Milchkuhanlage in Sachsendorf umbauen und nach dem Fairmast-Modell Hähnchenfleisch produzieren. Ein Firmensprecher erklärte, dass die Mastzeit von knapp 40 auf 56 Tage ausgedehnt werde. Für die Hähnchen gebe es zudem Auslauf in Wintergärten, wo sie sich frei bewegen könnten. «Mit Fairness haben auch diese Bedingungen nichts zu tun. Immer noch drängen sich elf Hühner auf einem Quadratmeter», erklärte Sandra Franz vom Bündnis Tierfabriken-Widerstand. Deshalb werde man alle Möglichkeiten ausschöpfen, um diese Anlage zu verhindern, erklärte sie.

