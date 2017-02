FDP sieht noch offene Fragen bei Nachtragshaushalt

Die FDP im Berliner Abgeordnetenhaus sieht noch viele offene Fragen in dem vom rot-rot-grünen Senat vorgelegten Nachtragshaushalt. So sei völlig unklar, ob das etwa für Schulsanierungen, Radwege oder Flüchtlingsunterbringung eingeplante Geld tatsächlich für konkrete Projekte ausgegeben werden könne. «Es ist fraglich, ob es überhaupt Vorhaben gibt, deren Planung soweit fortgeschritten ist, dass sie in diesem Jahr auch umgesetzt werden können», sagte Vize-Fraktionschefin Sibylle Meister am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Hier werde die FDP bei der Sitzung des Hauptausschusses zum Haushalt an diesem Mittwoch nachhaken.

Meister monierte auch die Ankündigung, eine Velo GmbH zu gründen, die Radverkehrsprojekte - einen Schwerpunkt von Rot-Rot-Grün - steuern soll. «Hier fehlt jede Konzeption», sagte sie. Meister kritisierte zudem Pläne des Senats, neue Betreiber für die öffentlichen Toiletten in der Stadt zu suchen und dabei auf Werbeeinnahmen zu verzichten. 130 Millionen Euro seien in einem Zeitraum von 15 Jahren dafür vorgesehen. «Ich weiß nicht, ob wir uns bei 60 Milliarden Euro Schulden leisten können, auf Werbung zu verzichten.» Bisher finanziert der Betreiber Wall die Toiletten über Werbeflächen.

Generell findet die FDP, dass in dem Haushaltsentwurf Investitionen «ein Schattendasein» führen und zu wenig für den Abbau des knapp 60 Milliarden Euro umfassenden Schuldenberges getan werde. Dagegen nähmen Verwaltungsausgaben zu. Der Nachtragshaushalt soll im Frühjahr im Abgeordnetenhaus verabschiedet werden.

