Geflügelpest in Putenbestand: 22 000 Tiere werden getötet

In Brandenburg ist erneut in einem Putenbestand der Geflügelpesterreger H5N8 nachgewiesen worden. 22 000 Tiere in dem Betrieb im Landkreis Märkisch-Oderland werden getötet, wie das Verbraucherschutzministerium am Dienstag mitteilte.

Seit Ausbruch der Geflügelpest mussten bereits etwa 80 000 Puten, 17 000 Enten und 3000 Pekingenten getötet werden.

Das zuständige Veterinäramt hatte den Betrieb gesperrt, nachdem erhöhte Tierverluste aufgetreten waren. Das Virus wurde vom Landeslabor Berlin-Brandenburg nachgewiesen und inzwischen vom Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt. Die Ursache der Infektion wird den Angaben zufolge noch ermittelt. In einem Radius von drei Kilometern wurde ein Sperrkreis um den Betrieb eingerichtet.

