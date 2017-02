Nach Wasserrohrbruch: Straße wegen Unterspülung gesperrt

Ein Wasserrohrbruch hat in Berlin-Wittenau für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, musste am Montagnachmittag die Roedernallee zwischen Lengeder- und Flottenstraße komplett für den Verkehr gesperrt werden. Das ausströmende Wasser hatte die Fahrbahn auf etwa 100 Quadratmeter unterspült. Zudem drohte ein Baum am Straßenrand umzustürzen. Die Feuerwehr fällte die Platane vorsorglich. Wegen der Unterspülung blieb die Roedernallee in Richtung Flottenstraße zunächst gesperrt. In Richtung Nord wurde in der Nacht zu Dienstag eine Fahrspur wieder freigegeben. Die Berliner Wasserbetriebe wollen den Schaden beheben.

Letzte Änderung: Dienstag, 7. Februar 2017 07:40 Uhr

Quelle: dpa

