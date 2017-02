dpa

22-Jähriger kommt wegen Brandstiftung vor Gericht

Ein 22-Jähriger, der mehrfach in Wohnhäusern Feuer gelegt haben soll, muss sich ab heute vor dem Berliner Landgericht verantworten. In einem Fall soll der Angeklagte im Stadtteil Prenzlauer Berg einen Kinderwagen in Brand gesetzt haben. Bei dem Feuer im Mai 2016 in einem Hausflur entstand durch Verrußungen ein Sachschaden von rund 22 000 Euro. In zwei weiteren Fällen zündelte der 22-Jährige laut Staatsanwaltschaft in Mehrfamilienhäusern, weil er über dort wohnende Mieter verärgert war. Diese Brände wurden gelöscht, bevor die Gebäude Feuer fingen. Zudem werden dem Angeklagten zwei weitere Sachbeschädigungen vorgeworfen.

