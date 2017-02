Drohne versetzt Pferde in Panik: Polizei sucht Piloten

Nach dem Zwischenfall mit einer Drohne auf einer Pferdekoppel in Brandenburg sucht die Polizei nach dem Piloten des Flugobjekts. Die Drohne hatte am Sonntag auf einer Koppel in Krauschütz, einem Ortsteil von Elsterwerda (Landkreis Elbe-Elster), fünf Pferde in Panik versetzt, eines der Tiere wurde verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Besitzer konnte die Tiere erst auf einem drei Kilometer entfernten liegenden Feld wieder einfangen. Der Besitzer der Drohne muss mit einem Verfahren wegen Tierquälerei rechnen.

Letzte Änderung: Montag, 6. Februar 2017 18:10 Uhr

Quelle: dpa

