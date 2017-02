Bosch soll auf BER-Baustelle für Tempo sorgen

Mehr als 1000 Türen im Terminal des neuen Hauptstadtflughafens schließen nicht wie vorgesehen, mehrere Firmen sind beteiligt. Bosch soll nun mit dafür sorgen, dass bei der Reparatur der Überblick nicht verloren geht.

An diesem Dienstag berät der Aufsichtsrat in einer Sondersitzung über die neuen Probleme im Terminal. Dazu zählen auch mögliche weitere Umbauten an der Sprinkleranlage. Müller wollte sich am Montag auch noch mit Vertretern der Baufirma Caverion treffen. Beide Unternehmen äußerten sich anschließend nicht selbst zu Ergebnissen.