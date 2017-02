Feuer zerstört drei Wohnungen

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schönwalde (Barnim) hat drei Wohnungen zerstört. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brach das Feuer am Sonntagnachmittag aus unbekannter Ursache aus. Die Bewohner bemerkten den Qualm und konnten sich noch selbst in Sicherheit bringen. Bei den Löscharbeiten musste die Feuerwehr das Dach abtragen, um an die Flammen heranzukommen. Drei darunterliegende Wohnungen sind aktuell nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 35 000 Euro geschätzt.

Letzte Änderung: Montag, 6. Februar 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen