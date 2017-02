dpa

Bänder angerissen: Füchse-Kreisläufer Kozina fällt länger aus

Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss vier bis sechs Wochen auf Kreisläufer Kresimir Kozina verzichten. Wie der Verein am Montag mitteilte, sind beim Kroaten zwei Bänder am rechten Knöchel angerissen. Das bestätigte eine MRT-Untersuchung am Wochenende. «Warum einfach, wenn’s auch schwierig geht», reagierte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning mit Sarkasmus auf das anhaltende Verletzungspech der Füchse.

In dieser Spielzeit mussten die Berliner bereits die Ausfälle von Nationalspieler Fabian Wiede, Rechtsaußen Hans Lindberg und den beiden Rückraumspieler Kent Robin Tönnesen und Drago Vukovic verkraften.

Kozina war am Donnerstag beim Training umgeknickt und konnte die Trainingshalle zunächst selbstständig und ohne Gehstützen verlassen. Das MRT-Ergebnis vom Wochenende bestätigte allerdings die Verletzung.

