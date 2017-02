Harte Reaktion nach Dortmunder Ausschreitungen gefordert

Es flogen Steine, Flaschen, Dosen. Ohne Rücksicht auf Kinder und Frauen. Nach den Ausschreitungen von BVB-Anhängern vor dem Dortmunder Stadion wird der Ruf nach harten Konsequenzen laut.

Berlin/Dortmund (dpa) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat nach den gewalttätigen Attacken Dortmunder Fußball-Randalierer harte Konsequenzen gefordert. «Ich hoffe auf eine schnelle und harte Reaktion der Justiz, damit alle wissen, was ihnen droht, wenn man sich so verhält», sagte der CDU-Politiker der «Bild»-Zeitung (Montag). Unmittelbar vor dem Topspiel der Bundesliga BVB-RB Leipzig wurden Leipziger Fans, Unbeteiligte - darunter auch Kinder und Frauen - und Polizisten unter anderem mit Steinen beworfen.

Bei den Ausschreitungen im Vorfeld des Bundesliga-Topspiels richtete sich die Gewalt nach Polizeiangaben plötzlich gegen jeden erkennbaren Leipziger Anhänger - unabhängig davon, ob es sich dabei um Kinder, Frauen oder Familien handelte. Die Polizei berichtete von einem «völlig enthemmten Mob». «Solche Bilder, in solche hasserfüllten Fratzen habe ich noch in keinem meiner Polizeieinsätze gesehen - ich bin schockiert!», schilderte der Dortmunder Einsatzleiter, Polizeidirektor Edzard Freyhoff, in einer Mitteilung am Sonntag.