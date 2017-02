Betrunkener Fahrer rammt Baustellenfußgängertunnel und Auto

Ein betrunkener Fahrer hat in Berlin-Mitte die Kontrolle über seinen Kleinbus verloren und einen Fußgängertunnel und ein anderes Auto gerammt. Der 47-Jährige war am Sonntagabend in der Leipziger Straße zunächst gegen die Betonschutzwand eines Baustellenfußgängertunnels gefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Kleinbus prallte zurück und rammte ein Auto, wodurch er abermals gegen die Betonpoller gedrückt wurde.

Der 47-jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Richter ordnete noch in der Nacht eine Blutentnahme an und zog den Führerschein des Mannes ein. Der 30-jährige Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Die Leipziger Straße war an der Unfallstelle über zwei Stunden lang gesperrt.

Letzte Änderung: Montag, 6. Februar 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen