«Schulkrankenschwester»-Projekt startet an Schulen

An 20 Schulen in Brandenburg stehen mit Wochenbeginn sogenannte Schulkrankenschwestern zur Verfügung. Die examinierten Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger versorgen verletzte Schüler und bieten auch Gesundheitsprävention an, wie der Projektträger Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Potsdam mitteilte. Zehn Fachkräfte wurden dafür eingestellt, die jeweils mehrere Schulen betreuen. Das Modellprojekt läuft demnach bis Ende Oktober 2018 und soll auch in Hessen erprobt werden. Dahinter steht der Ansatz, dass es einen Zusammenhang zwischen dem gesunden Aufwachsen von Kindern und ihrem Bildungserfolg gibt.

