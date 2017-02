Mindestens drei Tote bei Brand in Berliner Saunaclub

Bei einem Brand in einem Saunaclub in Berlin sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Außerdem gebe es mehrere Verletzte, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht zu Montag.

Letzte Änderung: Montag, 6. Februar 2017 05:11 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen