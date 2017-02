dpa

Ticketverkauf für die Berlinale startet

Drei Tage vor der 67. Berlinale beginnt heute der Vorverkauf für die Tickets. Die Preise liegen zwischen etwa 4 Euro für das Kinderprogramm und 14 Euro für die Filme im Wettbewerb um die Bären-Trophäen. Viele Kinofans warten traditionell stundenlang, um eine Karte zu bekommen. Tickets gibt es in den Potsdamer Platz Arkaden, im Kino International, im Haus der Berliner Festspiele und in der Audi City am Kurfürstendamm. Im Internet sind ebenfalls Karten erhältlich. Mit Glück bekommt man sie auch an den Tageskassen der Kinos. Planung ist gefragt: Karten gibt es drei Tage im Voraus. 2016 wurden rund 336 000 Tickets verkauft.

Quelle: dpa

