Volleyball: Netzhoppers siegen überraschend in Düren

Die Netzhoppers KW haben in der Volleyball-Bundesliga für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Bei den hochambitionierten SWD powervolleys Düren boten die Brandenburger am Sonntagabend ihre mit Abstand beste Saisonleistung und siegten völlig verdient mit 3:1 (20:25, 25:23, 25:22, 25:20). Mit 16 Punkten zogen die Netzhoppers in der Tabelle am TV Rottenburg vorbei auf Platz acht.

Die Mannschaft von Trainer Mirko Culic überzeugte in der Arena Kreis Düren durchgängig durch eine stabile Annahme und schwungvolle Angriffsaktionen. Routinier Björn Andrae präsentierte sich in herausragender Form, er war 21 Punkten auch der beste Angreifer beim Sieger.

Die Gastgeber zollten offenbar auch der Belastung eines Doppelspieltages Tribut. Sie hatten nur 24 Stunden zuvor ihr Bundesligaduell gegen den VC Olympia Berlin bestritten und mit 3:0 (25:17, 25:19, 25:19) deutlich gewonnen.

Von Beginn an hielten die Netzhoppers mit dem Tabellenvierten auf Augenhöhe mit. Schon der Ausgang des ersten Satzes war bis zum 20:21 völlig offen. Belohnt wurde das couragierte Auftreten der Netzhoppers dann im zweiten Durchgang, obwohl Düren nach einem 19:23-Rückstand noch mal zum 23:23 ausgleichen konnte. Das Selbstvertrauen der Gäste wuchs mit jeder gelungenen Aktion.

Die nächste Aufgabe stellt für die Netzhoppers eine besonders harte Herausforderung dar. Am kommenden Sonntag gastiert der Tabellenführer und aktuelle Pokalsieger VfB Friedrichshafen in Bestensee.

Letzte Änderung: Sonntag, 5. Februar 2017 21:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen