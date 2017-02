dpa

BR Volleys liebäugeln mit Platz eins: ter Maat verletzt

Für die BR Volleys ist Platz eins in der Volleyball-Bundesliga wieder in Reichweite. Da Friedrichshafen am Wochenende beim 3:2-Sieg über den TSV Herrsching überraschend einen Punkt einbüßte, verringerte sich der Rückstand der Berliner auf den Tabellenführer vom Bodensee bei einem Spiel weniger auf drei Zähler. So macht sich beim Hauptstadtclub zwei Wochen nach dem Scheitern im Pokalfinale gegen Friedrichshafen (1:3) wieder Zuversicht breit.

«Wir haben unseren Fokus neu ausgerichtet. Das Pokalfinale ist abgehakt», sagte Zuspieler Sebastian Kühner nach dem überzeugenden Auftritt beim 3:1 im Verfolgerduell bei den United Volleys Rhein-Main. Allerdings trifft die Berliner auch eine neue Verletzung: Der Niederländer Wouter ter Maar zog sich eine Knöchelblessur zu. Eine Untersuchung in Berlin soll die genaue Diagnose bringen.

Um in der Bundesliga den Spitzenreiter aus Friedrichshafen weiter unter Druck zu setzen, sind jetzt allerdings zwei klare Siege in den nun folgenden Spielen beim VC Olympia Berlin am Mittwoch (19.00 Uhr) und daheim gegen den TV Rottenburg am Samstag (18.30 Uhr) Pflicht.

Zwei mögliche Stolpersteine stehen den Berlin Volleys im Restprogramm der Hauptrunde noch im Weg. Da ist zunächst das Auswärtsspiel bei den heimstarken SWD powervolleys Düren am 18. Februar. Und am letzten Spieltag wartet am 5. März der VfB Friedrichshafen darauf, die Berliner nach drei Siegen in dieser Saison auch noch ein viertes Mal zu bezwingen. «Alles ist sehr eng. Das wird eine interessante Schlussphase im Kampf um Platz eins», sagte Manager Kaweh Nirommand.

«Dass wir nur wenige Tage nach unserem Champions-League-Spiel gegen Dukla Liberec gleich wieder eine solche Leistung abrufen, das spricht doch für den Charakter unserer Mannschaft», sagte Kühner, der gegen die United Volleys den Vorzug vor Tsimafei Zhukouski bekam. Der 29-jährige Nationalspieler überzeugte nicht nur als Zuspieler, sondern holte auch vier von acht Blockpunkten für sein Team.

Letzte Änderung: Montag, 6. Februar 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen