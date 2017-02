dpa

Berliner siegen im Verfolgerduell: 3:1 gegen United Volleys

Rüsselsheim (dpa) – Die Berlin Volleys halten in der Volleyball-Bundesliga Anschluss an Tabellenführer VfB Friedrichshafen. Im Verfolgerduell bei den United Volleys Rhein Main setzte sich der deutsche Meister am Sonntag nach starker Leistung mit 3:1 (25:20, 25:20, 19:25, 25:18) durch. In der Großsporthalle Rüsselsheim musste das Team aus der Hauptstadt nach einer 2:0-Satzführung zwar noch einmal kurz zittern. Aber nicht zuletzt dank der 17 Punkte des überragenden Kanadiers Steven Marshall hatten die Gäste das bessere Ende für sich.

Neben Marshall konnten auch Robert Kromm (16) und Paul Carroll (15) im zweistelligen Bereich für die Volleys punkten. Die Berliner haben mit ihrem Erfolg den Abstand in der Tabelle auf Spitzenreiter Friedrichshafen bei einem Spiel weniger auf drei Punkte verkürzt.

Zwei Sätze lang beeindruckten die Gäste mit einer in Angriff und Abwehr gleichermaßen starken Leistung. Gegen das variable Angriffsspiel fand der Gegner kaum ein Mittel. Im dritten Durchgang nutzte für die Hessen vor allem Außenangreifer Christian Dünnes gegen seine frühere Mannschaft nahezu jede Gelegenheit, um zu punkten. Im vierten Satz allerdings beendeten drei Asse des Kanadiers Marshall zum 19:11-Zwischenstand das Bemühen der Gastgeber.

Vor einem Pflichtsieg stehen die BR Volleys in ihrem nächsten Bundesligaspiel am Mittwoch beim Nachwuchsteam des VC Olympia Berlin.

