Berlin Volleys wollen zu Friedrichshafen aufschließen

Die Aussicht für die Berlin Volleys ist verlockend. Mit einem 3:0- oder 3:1-Sieg im Nachholspiel am Mittwoch (1900 Uhr, Sportforum Hohenschönhausen) beim Tabellenletzten VC Olympia würde die Mannschaft in der Volleyball-Bundesliga nach Punkten mit Spitzenreiter VfB Friedrichshafen gleichziehen. Allerdings blieben die Volleys auf Rang zwei wegen der geringeren Anzahl an gewonnenen Spielen.

Vor solchen Überlegungen steht für Trainer Roberto Serniotti gegen das Nachwuchsteam vom VCO aber erst einmal die Arbeit auf dem Feld. «Uns werden junge, talentierte Spieler gegenüberstehen, frech und angriffslustig», sagte der Italiener und forderte: «Wir dürfen das Spiel nicht zu locker angehen.» Alle 14 bisherigen Bundesliga-Duelle haben die Volleys gewonnen.

In Hohenschönhausen muss Serniotti auf Wouter ter Maat verzichten, der sich einen Anriss des Außenbandes im rechten Sprunggelenk zugezogen hat. Ihn ersetzt auf der Diagonalposition Paul Carroll.

Eine interessante Aufgabe hat Außenangreifer Egor Bogachev zu bewältigen. Der 19-Jährige besitzt ein Doppelspielrecht - er kann sowohl für den VC als auch für die Volleys antreten. Am Mittwoch wird Bogachev im Trikot des VCO versuchen, den Primus wenigstens ein bisschen zu ärgern.

