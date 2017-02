dpa

ALBA will mit Sieg gegen Valencia Eurocup-Saison beenden

Sportlich geht es für ALBA am Mittwoch im letzten Spiel in der Eurocupgruppe H in der Mercedes-Benz-Arena gegen Valencia Basket (2000 Uhr) um nichts mehr. Als Drittplatzierter hat ALBA mit nur einem Sieg und vier Niederlagen keine Chance mehr auf das Viertelfinale. Aber die Berliner wollen sich vor heimischem Publikum mit einem Sieg verabschieden. «Wir wollen vor unseren Fans gegen einen Topgegner abliefern. Unser Ziel ist, die Eurocup-Saison mit einem Sieg zu beenden», kündigte Trainer Ahmet Caki an. Manager Marco Baldi mahnte deshalb höchste Intensität an: «Wenn wir glauben, dass wir das so nebenbei machen, können wir böse untergehen». Denn nach zwei schmerzlichen Niederlagen gegen Malaga und Bonn soll nicht noch eine dritte dazukommen. «Nach den Pleiten müssen wir wieder unseren Rhythmus finden», meinte Nationalspieler Niels Giffey. Mit Tabellenführer Valencia kommt aber ein schwerer Brocken. Das Hinspiel hatte ALBA knapp 80:85 verloren. «Wir müssen das Spiel als Chance sehen. Wir können ohne Druck spielen. Vielleicht kommt dieses Spiel ja genau richtig», sagte Giffey weiter. Aller Voraussicht nach werden die Berliner aber erneut auf Spielmacher Peyton Siva verzichten müssen. Den US-Guard plagen weiterhin Adduktorenprobleme.

Bei den von Beginn an dominierenden Bonnern machte sich der Ausfall von Peyton Siva bemerkbar. Der Spielmacher war wegen Adduktorenprobleme nicht wieder rechtzeitig fit geworden. Ohne ihn hakte es in der ALBA-Offensive. «Da haben wir von Anfang an nicht gut ausgesehen», bemängelte Giffey. Wie lange Siva ausfällt, ist noch unklar. Möglicherweise wird der Aufbauspieler auch am Mittwoch (20.00 Uhr) noch pausieren müssen. Dann geht es im letzten Eurocup-Spiel daheim gegen Valencia. «Die harten Spiele kommen ja jetzt erst noch», mahnte Giffey. Für die Berliner geht es dieser Partie um nichts mehr. In der Gruppe H stehen die beiden Viertelfinal-Teilnehmer bereits fest. Dennoch forderte Nationalspieler Akeem Vargas: «Dann müssen wir wieder das aggressivere Team sein.»

In Bonn hätte sich ALBA «den Schneid» abkaufen lassen, befand Vargas. Nach den vielen Spielen in den vergangenen Wochen wirkte ALBA müde und unkonzentriert. Daraus resultierte eine schwache Wurfquote von nur gut 34 Prozent aus dem Feld.

