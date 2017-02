dpa

Testspiel: Turbine schlägt Manchester City

Zwei Wochen vor dem Bundesliga-Rückrundenstart zeigt sich der 1. FFC Turbine Potsdam bereits in guter Form. In einem Testspiel in Oranienburg schlug die Mannschaft von Trainer Matthias Rudolph Manchester City mit 4:1 (1:0). Die Tore für den Potsdamer Frauen-Bundesligisten erzielten Felicitas Rauch (28.), Eseosa Aigbogun (63.) sowie Tabea Kemme (73./85.). Den Ehrentreffer für den amtierenden englischen Meister markierte Tori Duggan (88.) vom Elfmeterpunkt. «Das war schon eine ansprechende Leistung mit sehr viel Luft nach oben», kommentierte Rudolph.

Turbine lief noch nicht mit der Bestformation auf. Dauerläuferin Svenja Huth pausierte wegen einer Fußblessur. Ihr Einsatz in zwei Wochen gegen die TSG 1899 Hoffenheim soll aber nicht in Gefahr sein. Tabea Kemme wurde nach Magen-Darm-Infekt erst 20 Minuten vor Spielschluss, zeigte sich mit ihren zwei Treffern aber in beachtlicher Form. «Wir wollen in der Rückrunde weiter von Spiel zu Spiel gucken und schauen, wo wir am Ende stehen», erklärte Kemme. Turbine führt die Tabelle der Fußball-Bundesliga an.

