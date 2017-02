Neue Internetseite des Landes zur Kreisreform gestartet

Die Staatskanzlei und das Innenministerium in Brandenburg haben eine neue Internetseite zur geplanten Verwaltungsstrukturreform gestartet. Auf der Webseite www.brandenburg-gestalten.de sind Fragen und Antworten zur Kreisreform aufgelistet und es gibt auch ein Kontaktformular.

Die rot-rote Landesregierung will bei der umstrittenen Kreisreform die bisherige Zahl der Landkreise in Brandenburg reduzieren und dafür einige Regionen zusammenlegen. Zudem sollen die Städte Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg/Havel ihre Kreisfreiheit verlieren und mit den Landkreisen fusionieren. Die Regierung hält die Veränderung für notwendig, um die Leistungsfähigkeit der Kreise zu erhalten.

Neben der neuen Internetseite soll auch das Portal der Landesregierung www.brandenburg.de in den kommenden Monaten eine umfassende neue Optik und neue Inhalte erhalten, wie Staatskanzlei und Innenministerium am Sonntag gemeinsam in Potsdam ankündigten. Das Landesportal ging demnach 1996 erstmals an den Start. Jährlich gebe es durchschnittlich 80 Millionen Zugriffe.