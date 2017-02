Rapper dankt Fans nach Eskalation bei Autogrammstunde

Es sollte eine Autogrammstunde in einem Elektronikmarkt werden. Doch dann kamen doppelt so viele Fans wie erwartet - und die Situation eskalierte.

Berlin (dpa/bb) - Nach den Randalen von Fans des Berliner Rappers Capital Bra in einem Einkaufszentrum am Alexanderplatz ermittelt die Polizei gegen vier Jugendliche. Sie sollen bei der Veranstaltung am Freitag Polizisten angegriffen haben, die wegen des großen Andrangs zur Hilfe gerufen worden waren. Zur Signierstunde im Elektronikmarkt waren 400 Jugendliche gekommen.