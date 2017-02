Jugendliche attackieren erneut Fahrgäste in der U-Bahn

Die Angriffe in der Berliner U-Bahn reißen nicht ab. Aufklärung verspricht sich die Polizei im neuen Fall wieder vom Videomaterial.

Berlin (dpa/bb) - Erneuter Angriff in der Berliner U-Bahn: Am frühen Samstagmorgen ist ein 26-Jähriger von einem Unbekannten beim Aussteigen an der Haltestelle Heinrich-Heine-Straße attackiert worden. Wie die Polizei mitteilte, folgte ein unbekannter Mitfahrer dem Angegriffenen und seiner Begleiterin auf den Bahnsteig der U8. Der Unbekannte sprühte dem Mann nach einem Faustschlag Pfefferspray ins Gesicht. Danach fuhr er mit dem gleichen Zug unerkannt in Richtung Hermannplatz davon. Rettungskräfte spülten dem Angegriffenen vor Ort die Augen aus.

Vor drei Wochen hatte eine Gruppe von Jugendlichen am U-Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg zwei Männer angegriffen und einen von ihnen auf die Gleise geschubst. Der 26-Jährige konnte aus dem Gleisbett herausklettern, ehe ein Zug einfuhr. Auch in diesem Fall flohen die Jugendlichen mit der U8 in Richtung Hermannplatz. Die beiden Opfer kamen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.