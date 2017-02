dpa

Berlin kann kaum Personal an Generalbundesanwalt abgeben

Berlin könnte nur in sehr bescheidenem Maß Personal an den Generalbundesanwalt abordnen. «Aus Berliner Sicht - wir brauchen unser Personal selbst, insbesondere aus den Bereichen Terrorismus und Islamismus», sagte Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. «Vier bis fünf Staatsanwälte kann ich nicht abgeben», sagte der Justizsenator. «Über einen bis zwei kann man reden.»

Der Karlsruher Generalbundesanwalt Peter Frank hat in einem Brief die Justizminister der Länder darum gebeten, mehr Juristen nach Karlsruhe abzuordnen, wie der «Spiegel» berichtete. Durch die steigende Zahl der Verfahren im Bereich Terrorbekämpfung bleibe die personelle Situation in seiner Behörde eng, so Frank.

