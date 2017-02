Obduktion nach Leichenfund in Finsterwalde veranlasst

Nach dem Fund der Leiche eines 65-Jährigen in seiner Finsterwalder Wohnung sind die Umstände seines Todes weiter völlig unklar. Aufschluss soll eine Obduktion geben.

Finsterwalde (dpa/bb) - Nach dem Fund der Leiche eines 65-Jährigen in einer Wohnung in Südbrandenburg sind die Todesumstände weiter völlig unklar geblieben. Die Staatsanwaltschaft Cottbus veranlasste zwischenzeitlich die Obduktion der Leiche, wie eine Sprecherin der Behörde am Wochenende auf Anfrage sagte. Ergebnisse liegen demnach aber noch nicht vor.

Ein Sohn hatte am späten Donnerstagabend die Leiche seines Vaters in dessen Wohnung in Finsterwalde (Elbe-Elster) entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten schließen eine Gewaltstraftat nicht aus und ermitteln in alle Richtungen. Die Situation, wie der tote Mann aufgefunden worden sei, deute auf eine unnatürliche Todesursache hin. Mehr Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft auch auf Nachfrage bislang nicht.