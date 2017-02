Zwei Wohnungen überfallen: mehrere schwer Verletzte

Gleich zwei Mal wurden Berliner Wohnungen gestürmt und die Anwesenden verletzt. Die Täter konnten jeweils unerkannt entkommen. Einer der Angegriffenen konnte sich nur knapp retten.

Berlin (dpa/bb) - Nach zwei Überfällen auf Wohnungen ermittelt die Polizei gegen mehrere Unbekannte wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Mann war am Freitag aus Angst vor den Angreifern in seiner Wohnung vom Balkon im zweiten Stock gesprungen, wie die Polizei mitteilte. Die vier Maskierten waren in die Wohnung in Berlin-Wilhelmsruh eingebrochen und hatten den 33-Jährigen mit einer Eisenstange und einem Schlagstock angegriffen. Der Mann erlitt dadurch und durch seinen Sprung vom Balkon Arm-, Bein- und Rumpfverletzungen. Die 35-jährige Lebensgefährtin, die ebenfalls in der Wohnung war, wurde von den Angreifern im Bad eingesperrt. Sie blieb unverletzt. Die Angreifer durchsuchten eine Schublade, bevor sie gingen. Gestohlen wurde nichts.