Rollerfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 66-jähriger Rollerfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Zusammenprall mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der 51-jährige Autofahrer in Berlin-Friedenau von der Saarstraße links in die Rheinstraße einbiegen. Dabei übersah er vermutlich den entgegenkommenden Rollerfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Verletzte wurde auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht. Er schwebte in Lebensgefahr. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Sonntag, 5. Februar 2017 11:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen