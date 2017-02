Maskierte überfallen Paar in ihrer Wohnung

Ein 33-Jähriger ist am Freitag auf der Flucht vor vier Angreifern vom Balkon seiner Wohnung im zweiten Stock gesprungen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren vier Maskierte in seine Wohnung in Berlin-Wilhelmsruh eingebrochen und hatten ihn mit einer Eisenstange und einem Schlagstock angegriffen. Der Mann erlitt auch durch seine Flucht vom Balkon Arm-, Bein- und Rumpfverletzungen. Die 35-jährige Lebensgefährtin wurde von den Angreifern im Bad eingesperrt. Sie blieb unverletzt. Die Angreifer durchsuchten eine Schublade, bevor sie gingen. Gestohlen wurde nichts.

Letzte Änderung: Samstag, 4. Februar 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

